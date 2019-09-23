الأولى

دعا ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الحروب وإنهاء الأزمات التي تشهدها بعض مناطق العالم، كما دعا الى تضافر الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب الذي تزايدت مخاطره في السنوات الأخيرة وكان النصيب الأكبر منها لمنطقة الشرق >الأوسط. وأعرب سموه في تصريح صحافي لدى وصوله الى الولايات المتحدة عن تقدير الكويت للدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به الأمم المتحدة لمواجهة التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة وجهودها المستمرة الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم.

وأكد سموه حرص الكويت على التعاون مع الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ووكالاتها وبرامجها لمواجهة التحديات والمخاطر المختلفة التي تهدد العالم، مشيدا سموه بالتعاون المتميز القائم بين الكويت والمنظمة الدولية.

وأكد سموه أن الكويت حريصة على مواصلة دورها الرائد في تعزيز السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية لتوفير الحياة الكريمة لمختلف الشعوب إضافة إلى دورها الإنساني المتميز في معالجة الكوارث والأزمات وتقديم مختلف أوجه الدعم للشعوب المنكوبة.