الأولى

دعا 5 نواب إلى عقد جلسة برلمانية في بداية دور الانعقاد المقبل، لمناقشة ردود الحكومة على أسباب اختراق الأجواء الكويتية والوقوف على مدى جهوزية الأجهزة الأمنية.

استندت الدعوة التي تقدم بها النواب عبدالله الكندري ومحمد الدلال وأسامة الشاهين ورياض العدساني وثامر السويط إلى ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من أحداث أمنية، وما تشهده المنطقة من أحداث ملتهبة، خاصة بعد الهجوم على منشآت تابعة لشركة «أرامكو» السعودية. واكد النواب انهم يستهدفون من الجلسة معرفة الأسباب التي أدت إلى اختراق الأجواء الكويتية والأطراف المسؤولة عنها بهدف التعامل مع الأحداث بواقعية ومهنية، وكذلك متابعة آخر الاستعدادات الحكومية لضمان أمن الوطن والمواطنين، لما لهذا الموضوع من أهمية وباعتباره من الأمور العاجلة التي يتطلب الامر مناقشتها في مجلس الأمة.

وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالله الكندري أصبح من الواجب دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة تناقش ملابسات وأسباب الاختراق الأمني الذي تعرضت له الكويت ونتائج التحقيقات الأولية، والجهات أو الدول التي تقف وراء هذا الحادث.

واستنكر محاولات المساس بأمن الكويت وما تتعرض له السعودية من هجمات كان آخرها الهجوم على منشآت «أرامكو».