الأولى

كشفت مصادر في مؤسسة الرعاية السكنية استبعاد فكرة سحب مشروع العقد الثاني من مدينة المطلاع السكنية من الشركة المنفذة خشية تأخير نسبة الانجاز.

واكدت أن الاقدام على سحب المشروع سيعطله أكثر نظرا للاجراءات المصاحبة لمثل هذا الاجراء وأيضا لطول الدورة المستندية في ارساء العمل على مقاول آخر.

من جانب آخر، أعلنت «السكنية» امس رفع أولوية التخصيص على قسائم جنوب مدينة صباح الاحمد حتى 31 أغسطس 2019. ودعت في بيان صحافي المواطنين أصحاب الطلبات الراغبين في التخصيص على المشروع الى مراجعة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة الرئيس بجنوب السرة أو الفروع التابعة لها ابتداء من غد الثلاثاء.

وكانت المؤسسة أعلنت فتح باب التخصيص على المشروع في 15 يوليو 2018 للطلبات الاسكانية حتى نهاية مايو 2019.

يذكر أن المشروع يقام على مساحة 60 كيلومترا مربعا ويتضمن 25 ألف وحدة سكنية.

