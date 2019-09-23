آراء

لم اجد تفسيراً معقولاً لميل معدّي النشرات الاخبارية العربية الى استخدام مفردات وتراكيب لغوية يصعب فهمها على عامة الناس، وهم الذين يشكّلون غالبية المستمعين او المشاهدين نحو كلمة «غداة» وكلمة «عشية» وكلمة «ابّان».. اوتراكيب لغوية مثل: «يراقب الموقف عن كثب»، «عُقد اجتماع على مستوى القمة»، و«حظي باهتمام المؤتمرين»، «كان قاب قوسين او ادنى من الموت»، او جانبه الصواب.

وما اليها كثير.

مع انه بالامكان استخدام مترادفات لتلك المفردات او الجمل يفهمها العامة قبل الخاصة وبسهولة ويسر مثل خلال او اثناء بدلاً من «ابّان» ويراقب الموقف عن قرب بدلاً من يراقب الموقف عن كثب، وقبل بدلا من عشية؛ وبعد بدلا من غداة.. وابتعد عن الصواب، بدلا من جانبه الصواب.

بمعنى انه بالامكان تسهيل الأمر على المستمع بدلاً من ارهاقه بالسؤال عن معنى هذه الكلمة او تلك العبارة، فنحن نعدُّ النشرة الاخبارية ونقرأها ليفهمها الناس، او هكذا يجب، وليس لنثري حصيلتهم اللغوية من المفردات والتراكيب.. اللغوية الصعبة.

ان تعمدَّ اقحام بعض الكلمات او العبارات الصعبة لا يفسد متعة سماع النشرة الاخبارية لمن يصعب عليه فهم معاني هذه الكلمات او المفردات وحسب بل يُفسد متعة سماعها لمن يفهمها ايضاً، لأنه سيكون مضطرا لشرحها لمن يشاركه سماعها من عامة الناس، فيخرج عن مسار النشرة وتضيع عليه بقية تفاصيلها. فرفقا بالمستمعين يا معدّي النشرات الاخبارية العربية.. وكفانا ما في الأخبار من مجريات عربية ودولية يصعب فهمها على الخاصة قبل العامة في عالمنا المعاصر.

وكفانا ما في بعضها.. من كذب بل وافتراء.. وللعلم؛ فإن الكاذب يختلف عن المفتري، فالكاذب: يكذب وهو لا يعرف انه يكذب.

أما المفتري فهو يكذب ويعرف انه يكذب.

فإن اذاعوا ان مباحثات الجانبين.. كانت اكثر من ناجحة- مثلا-فتوقع ان هذه المباحثات كانت غير ناجحة.. لأنها لو كانت ناجحة بالفعل.. لما اذاعوا انها كانت اكثر من ناجحة. عبارة اكثر من ناجحة؛ ليس لها معنى؛ فالمباحثات تكون ناجحة او غير ناجحة.

وقولهم اكثر من ناجحة.. لمزيد من التوهان للعربي والتجهيل المتعمد له.. مع انه هو وليس هم من يدفع ثمن هذا التوهان وغياب الحقيقة.. في النهاية. والبقية عندكم.

