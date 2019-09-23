وطن النهار

اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه تم الاتفاق بعد اخذ موافقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد على ان تكون بداية دور الانعقاد المقبل بتاريخ 29 أكتوبر المقبل.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس الاحد ان «صحة صاحب السمو أمير البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى على ما يرام وفي أحسن حال كما رأيتموه وابلغني تحياته إلى كل أبناء الشعب الكويتي وكذلك أبلغت سموه تحيات ودعوات كل الشعب الكويتي».

واضاف «جميعنا وكل من هو حول سموه كان يطالبه بالا يستعجل في قطع إجازته لأنه في حاجة إلى مزيد من الراحة» مضيفا انه «بعد انتهاء فترة راحة سموه سيعود إلى البلاد سالما معافى مشافى بإذن الله».

وكان سمو امير البلاد حمل رئيس مجلس الأمة لدى استقباله له في مقر اقامة سموه بالولايات المتحدة الاميركية الجمعة الماضية تحياته إلى كل أبنائه المواطنين في الكويت.

من جانب آخر غادر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم برفقة وفد برلماني الى كازاخستان أمس الاحد للمشاركة في الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الاوروبية - الآسيوية.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان هذا الاجتماع يعد من أهم الاجتماعات التي تسبق مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي وذلك للتنسيق مع المجاميع الجيوسياسية المختلفة بخصوص ما سيتم طرحه في المؤتمر الدولي المقبل.

