وطن النهار

استقبل رئيس تحرير النهار عماد جواد بوخمسين السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدبوي في مكتبه صباح امس حيث تم بحث العلاقات الكويتية الفرنسية.

وأشارت السفيرة الفرنسية بمتانة العلاقات الكويتية مع بلادها لافتة الى التعاون الذي تلقاه من المسؤولين في الكويت بجميع القطاعات.

وأشادت الى رغبة البلدين في تطوير علاقتهما بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين مع التزام بلدها بأمن الكويت.

واكدت رغبة بلادها بزيادة الاستثمارات الكويتية وتعزيز الاستثمارات الفرنسية في الكويت مثمنة حب الكويتيين لبلدها من خلال زياراتهم المتعددة واعتبارها وجهة سياحية مهمة.

من جانبه رحب بوخمسين بالسفيرة الفرنسية مشيرا الى ان العلاقات بين البلدين قديمة واشاد بالدور الفرنسي في المنطقة من اجل تعزيز الأمن واستقرار المنطقة.

واشار الى ان القطاع الخاص لديه استثمارات في فرنسا ويعتز بهذه الاستثمارات القديمة، مؤكدا ان للقطاع الخاص دورا في تعزيز علاقة الصداقة بين البلدين.

استقبل بوخمسين ممثل الامين العام للامم المتحدة بالبلاد د.طارق الشيخ الذي تحدث عن نظرة الامم المتحدة لاشراك القطاع الخاص في المجتمع الكويتي كشريك أساس في عملية التنمية ودوره في رؤية الكويت 2035.

وأكد الشيخ أهمية دور الكويت في المنطقة منوها الى أن الامم المتحدة شريك أساس للكويت.

من جانبه أكد بوخمسين أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية وفي اظهار صورة الكويت المشرفة والمشرقة.

ورحب بوخمسين بالتعاون واهتمام الامم المتحدة بالكويت وبالقطاع الخاص وبمساهماته مؤكدا ان احساس المواطن الكويتي ببلده عال جدا ويعتبره مسؤولية من الضروري تحملها بأمانة كاملة.

