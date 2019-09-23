وطن النهار

قامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان ( كان) بزيارة مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال بمنطقة الصباح الطبية التخصصية وذلك لتقديم الدعم النفسي لهم وبث البهجة والسرور في نفوسهم، وتوزيع الهدايا عليهم.

وقال رئيس حملة ( كان ) د. خالد الصالح لم تكن هذه الزيارة الأولى من نوعها حيث تهتم حملة (كان) بتشجيع الأطفال وتوعيتهم ورسم الابتسامة على وجوههم وحثهم على محاربة المرض، وذلك ايمانا منهم على مقدرتهم لفعل ذلك.

واكد ان الحملة حريصة على تنويع أنشتطها لتشمل جميع شرائح المجتمع الكويتي من خلال نشر التوعية والحث علي الكشف المبكر وتقديم الدعم المعنوي بشراكة مجتمعية، وأننا فخورون بما قمنا به من خلال نشر الفرحة في نفوس الأطفال وهذا ما تسعى اليه حملة كان منذ أنطلاقها بالأضافة لتكثيف كل الجهود المتاحة لها لنشر الوعي الصحي حول الأمراض السرطانية بمختلف أنواعها وذلك باتباع كل الأساليب التوعوية الحديثة من خلال توزيع كتيبات تبين طرق اكتشاف الأورام السرطانية الأكثر انتشارا في الكويت.

وأعرب د. خالد الصالح عن شكره لادارة مستشفى البنك الوطني وتعاونهم الكبير مع حملة (كان) وتسهيلهم لعملية توزيع الهدايا على الأطفال.

