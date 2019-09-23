وطن النهار

فازت قائمة «التغيير» بانتخابات كلية الشريعة، بينما حققت «التآلف الطلابي» فوزاً كاسحاً في كلية الآداب، واستطاعت القائمة «الاجتماعية» الظفر بانتخابات كلية العلوم الاجتماعية أمس.

هذا واستمرت فعاليات العرس الطلابي الديموقراطي في كليات جامعة الكويت في ثلاث مواقع مختلفة في الحرم الجامعي بالشدادية والشويخ وكيفان في كل من كلية العلوم الاجتماعية وكلية الآداب وكلية الشريعة والدراسات الاسلامية، وذلك صباح يوم أمس الأحد.

وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الميدانية عبدالله المطيري إن اللجان العاملة في الانتخابات الطلابية استعدت بشكل جيد ليوم الانتخابات من خلال الاجتماعات المستمرة لأعضاء اللجان والذين جاء اختيارهم بناء على الكفاءة والخبرة.

وتم فتح باب اقتراع كلية العلوم الاجتماعية للعام النقابي 2019/2020 في تمام الساعة 8 من صباح أمس الاحد وتم غلق الصندوق في تمام الساعة 2 ظهراً.

وأشادت رئيسة لجنة الانتخابات في الكلية ربوع الفهد بآلية وتنظيم عملية الاقتراع بالكلية، حيث كانت بداية فتح الصندوق لم تشهد نشاطاً ملحوظاً، في بيان اعداد المقترعين للطالبات والطلاب.

وبدأ نشاط عملية الاقتراع بموقع الكلية بعد الساعة 12 ظهرا حيث بلغ عدد المقترعات من الطالبات 600 من أصل 2288 طالبة.

وأكدت الفهد على تمام ويسر عملية الاقتراع، والتي تنافس عليها كل من قائمة الاجتماعية والمستقلة بشكل ايجابي ولم يشهد أي ملاحظات سلبية.

بدوره اثنى نائب رئيس اللجنة عبدالوهاب أشكناني على حسن سير عملية التصويت بصندوق الطلبة، حيث بلغ عدد المصوتين في تمام الساعة 12 ظهرا الى 380 صوتاً من أصل 771 طالباً. مضيفا أن الجو الانتخابي في كلية العلوم الاجتماعية يزداد اثارة وحماساً بين القائمتين، وستكون الأرقام مضاعفة عن ساعات بداية فتح الصندوق. وفي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا ليغلق في تمام الساعة 2 ظهرا. وأشار رئيس لجنة انتخابات الكلية مبارك العنزي الى أن حركة التصويت كانت نشطة منذ البداية حيث بلغ عدد التصويت في تمام الساعة 12 ظهرا للطلاب في الانتخابات 518 طالبا من أصل 1265 طالبا. وقالت نائب رئيس لجنة الاقتراع غادة الحلواجي ان عدد المقترعات في الانتخابات بلغ 722 طالبة من أصل 2541 طالبة، موضحة أن المنافسة والحماس قائمان بين قائمتي الشريعة والتغيير، وأن الحركة ممتازة ولا توجد أي مناوشات أو نقاشات حادة بين الطلبة، وتوقعت ازدياد الحركة والاقبال بحلول الساعة 1 ظهرا. وبالنسبة لجمعية الآداب تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا وتم غلق ابواب الاقتراع في تمام 2 ظهرا. وأشارت رئيسة لجنة انتخابات الجمعية مكية الصايغ أن اقبال الطالبات يعتبر جيدا نوعا ما، حيث بلغ عدد الطالبات المقترعات 460 طالبة من أصل 3251 حتى الساعة 12 ظهرا، مبينة أن العملية تسير بانسيابية وخالية من المشاكل بفضل تعاون جميع موظفي عمادة شؤون الطلبة.

وشكرت الصايغ في الختام جميع الطلبة بكلية الآداب والقوائم الطلابية على هذا النظام والانسيابية في التصويت وأشارت بأنه اذا تمت الأمور على ما هي عليه سنتوقع نجاحاً باهراً في هذه الانتخابات.

