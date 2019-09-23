وطن النهار

قام رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أول من أمس السبت بزيارة تفقدية الى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي: إن الشيخ ناصر صباح الأحمد اطمأن خلال الزيارة على جميع الاجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مؤكدا ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جهوزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت يوم الأربعاء الماضي رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش ضمن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها بمثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة وحفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.

من جانب آخر اكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح حرص الجيش الكويتي بجميع قواته البرية والجوية والبحرية على الوصول لاقصى درجات الاستعداد واليقظة والاستمرار باتخاذ كل التدابير التي تضمن توفير الحماية لحدود البلاد واجوائها.

جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ ناصر الصباح خلال اجتماعه في قصر السيف أمس بمجلس الدفاع العسكري نقلها بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.

وشدد الشيخ ناصر الصباح على ضرورة قيام وسائل الاعلام بدورها في مثل هذه الاوضاع والحرص على استقاء جميع الاخبار من مصادرها الرسمية حفاظا على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد وقطع الطريق امام اي وسيلة اعلامية تحاول بث الإشاعات بهدف زعزعة ثقة افراد المجتمع بمؤسساته العسكرية.

ودعا الجميع الى عدم الالتفات الى ما تروجه بعض الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي من نشرها لاخبار ومعلومات لا علاقة لها بالواقع ولا تستند الى مصدر رسمي يمكن للمتابعين لها من الرجوع اليه.

وذكر البيان ان الشيخ ناصر الصباح استمع خلال الاجتماع الى ايجاز مفصل من كبار القادة بالجيش الكويتي اشتمل على اخر التطورات والاحداث التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن وما تم اتخاذه من اجراءات احترازية من رفع لحالة الاستعداد والجهوزية لبعض القوات بالجيش بحسب ما تقتضيه الاوضاع الراهنة. وحضر الاجتماع رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وكبار قادة الجيش. من جانبه قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر أول من أمس السبت بجولة تفقدية لبعض المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي بالمنطقة الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الجولة هدفت الى الاطلاع على سير العمل للمهام المنوطة بهذه القوة وتفقد عمل هذه الوحدات عن كثب في موقعها الميداني وأخذ جميع الاجراءات والاحتياطات الاحترازية.

وأضافت أن الفريق الخضر حث في كلمة ألقاها خلال الجولة الضباط وضباط الصف والأفراد في الجيش الكويتي على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل سائلا المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.

