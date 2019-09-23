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ناصر الصباح هنأ محمد بن سلمان واستقبل السفير السعودي


بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بمناسبة الذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة. وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس ان الشيخ ناصر صباح الأحمد أعرب في البرقية عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والإزدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود داعيا المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه وشعب المملكة بالخير واليمن والبركات.
كما استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في قصر السيف العامر صباح أمس سفير المملكة العربية السعودية لدى البلاد سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.


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