وطن النهار

اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الخطة الانمائية الثالثة 2020/2025 ستشهد نقلة تنموية نوعية مقارنة بالخطة الانمائية الاولى التي انتهينا منها والخطة الانمائية الثانية التي مازلنا ننفذ آخر خطة سنوية فيها هذا العام. جاء ذلك في كلمة للوزيرة العقيل خلال مشاركتها صباح أمس في الاجتماع التعريفي بخطة التنمية السنوية الجديدة 2020/2021 والذي عقد في مبنى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بالانابة نادية الهملان وحشد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية. واكدت العقيل أن الاهتمام بالتنمية البشرية هو محط اهتمام جميع دول العالم مشيرة الى ان الكويت اولت هذا الجانب اهمية كبرى ووضعت ركيزة مهمة من بين ركائز خطة التنمية وهي ركيزة رأس المال البشري الابداعي ونسعى من خلال مشاريع الخطة الى تحقيق هذه الركيزة المهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ذلك ان الدول لا تنهض بدون الاهتمام برأس المال البشري. واشارت العقيل الى ان المقصود بالتنمية البشرية ليس اقامة الدورات التدريبية او الورش بقدر ما نقصد تغيير السلوك وتطوير الآداء لتحقيق افضل النتائج التي نصبوا اليها لافتة ان الخطة الانمائية الثالثة تتميز باحتوائها على مؤشرات أداء وسياسات موجهة للتنمية البشرية ومؤشرات دولية يتم توظيفها داخل الخطة بهدف تحسين مؤشراتنا على الصعيد الدولي حتى نصل في النهاية الى تحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً.

وبدوره تحدث الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي مشيرا الى ان هذه هي الورشة الثانية ضمن سلسلة الورشات التعريفية بخطة التنمية السنوية 2020/2021 وتتعلق بالتنمية البشرية بعد ان انجزنا الورشة الاولى بخصوص التنمية الاقتصادية.

وكشف المهدي عن الانتهاء من اعداد مسودة الخطة الانمائية مشيراً الى انه سيتم رفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء ومن ثم تحال الى مجلس الامة بهدف مناقشتها واقرارها.

وشدد المهدي على ان الاستثمار في رأس المال البشري يكون طويل المدى وتتطلب المبادرات المتعلقة به وقتا طويلا حتى تنعكس على المؤشرات الدولية واهداف التنمية المستدامة مشيرا الى ان الخطة الانمائية الثالثة تتضمن مواءمات مع المؤشرات الدولية واهداف التنمية المستدامة التي تم اقرارها من قبل الامم المتحدة. وطالب المهدي الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع بضرورة الالتزام بالمبادرات التنموية المتكاملة التي تتضمن مشاريع ذات عوائد تنموية يمكن ادراجها في خطة التنمية شريطة مواءمتها مع سياسات الخطة الانمائية الثالثة. ومن جانبه استعرض رئيس قسم تطوير الادارة الحكومية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حامد العيدان نبذة عن الخطة الانمائية الثالثة بشكل عام والخطة السنوية الاولى منها بشكل خاص، مشيراً الى ان الخطة الانمائية الثالثة من شأنها ان تعزز مشاركة القطاع الخاص وتضع اللبنات الاساسية للخطط القادمة سواء فيما يتعلق بالاقتصاد المعرفي او الكويت الذكية خاصة وان العالم يشهد تغيرا سريعا. وذكر ان من اهم مايميز الخطة الانمائية الجديدة واقعيتها وقابليتها للتنفيذ، فضلاً عن ان السياسات مبنية على أدلة وبراهين مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره ومساهمته في التنمية وتحويل الحكومة من مشغل رئيس الى مراقب ومنظم لافتاً الى اهتمام الخطة بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وغيرها. واشار الى ان الخطة الانمائية الثالثة شهدت مراجعة 150 مؤشراً دولياً ورصد 100 تحدٍ ومراجعة 300 سياسة و200 آلية للتنفيذ، لافتاً الى ان الشيء الجوهري في اعداد الخطة الانمائية الثالثة مشاركة الجهات المعنية في اكثر من 14 ورشة عمل بحضور مايزيد عن 120 جهة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الحكومية، فضلاً عن مشاركة اكثر من 50 ألف مشارك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

