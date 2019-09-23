مال وأعمال

تسعى الحكومة منذ عدة سنوات لإعادة هيكلة القادمين الجدد لسوق العمل، عبر توزيع جزء مؤثر منهم للقطاع الخاص بمزايا القطاع العام. وقال مصدر حكومي لـ«النهار» أن أزمة تسكين الوظائف هي أزمة مؤرقة بسبب الأعداد الكبيرة التي يتطلب توظيفها سنوياً. واضاف ان خطط حكومية وضعت اخيرا بدأت بالفعل في التطبيق تهدف لتخفيف الضغط على القطاع العام من بوابة القطاع الخاص. ولفت المصدر الى ان قطاع التعليم الخاص هو أول القطاعات التي بدأت في استقبال الموظفين الكويتيين الجدد بمزايا تضاهي تلك الممنوحة لموظفي القطاع العام من حيث الرواتب وما في حكمها.

وأضاف قائلاً: سيتم التوسع فيما يخص تسكين الموظفين الجدد بالقطاع الخاص في عدة قطاعات أخرى تدريجياً، حتى نصل لتحويل جميع القادمين لسوق العمل للقطاع الخاص بشكل كلي. وانتهجت الحكومة اخيرا خطط وبرامج الحكومة لتوظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات العشر المقبلة، وفق خطة 2030. وتعاني الحكومة من تكدس الموظفين في القطاع الحكومي، حيث بلغ عدد الموظفين فيه نحو (288734) موظفا، وذلك على اعتبار أن القطاع الخاص ليس بالقطاع الجاذب للعمالة الوطنية، حيث يعتبر باب الرواتب في القطاع الحكومي هو الباب الأول في الميزانية العامة للدولة، مع تأكيد ضرورة إعادة النظر في رؤية التوظيف في الكويت. وتسعى الحكومة لتطوير البنية الاقتصادية، وذلك بتغيير أنماط وهياكل ومكونات الاقتصاد الكويتي، بغرض تنويع القاعدة الإنتاجية وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول من المشغل والمنتج والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص معتمدة في سبيل ذلك على آليات منها، التوسع في مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ppp، والتوسع في صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية غير النفطية ودعم دخول القطاع الخاص، وتفعيل برنامج التخصيص بكل أنواعه (التملك، المشاركة، الإدارة)، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار من أجل إيجاد فرص عمل أكبر للمواطنين، وتطوير وتحسين مرونة الأسواق الداخلية وتسهيل الوصول للأسواق الإقليمية العالمية من خلال تنمية وتفعيل الشراكات والاتفاقات الدولية، وحماية المنافسة وتسهيل دخول المنافسين الدوليين من أجل خلق مركز تجاري عالمي بجودة عالمية، وإزالة القيود التي تؤثر على ديناميكية القطاع الخاص في أسواق السلع وعناصر الإنتاج.

