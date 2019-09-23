مال وأعمال

ناقشت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بعض التطورات الاستثمارية وتهيئة المناخ الاقتصادي لدولة الكويت مع ممثلي شركات وهيئات حكومية بجمهورية الصين واستعرضت 12 قطاعاً واعداً يسمح للمستثمر الأجنبي بتحقيق عائدات ايجابية في ضوء وجود ضمانات ومزايا مشجعة تحقق لأي مستثمر الشهية لدخول سوق الكويت.

وعلمت «النهار» من مصادرها أن احد المؤسسات الصينية ابدت رغبتها لإنشاء أكبر مشروع في قطاع خدمات التخزين والخدمات اللّوجستية ومن المتوقع أن تتقدم بطلبها للاستثمار في هذه المشاريع خلال فترة وجيزة عقب استكمال اجراءات قياديها في الصين.

وافادت أن رغبة الشركة الصينية تفاعلت مع ما تم عرضه من فرص بالكويت خلال مشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر(الهيئة) في الدورة الثالثة لقمة الاعمال الصينية- العربية الذي عقد في نينغشيا، جمهورية الصين الشعبية، في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في 2018 بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في مجال تشجيع الاستثمار المباشر مثل الهيئة في المؤتمر عبدالله الفيلكاوي من قسم النافذة الموحدة.

