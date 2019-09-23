مال وأعمال

توقع مُحلل النفط والغاز في «غلوبل داتا» أن تُضيف مؤسسة البترول الكويتية 3 مصافٍ جديدة خلال الفترة بين عامي 2019 و2023.

وبحسب موقع «هايدروكربون إنجنيرنغ»، قال ديبيان تشاكرابورتي إن المصافي الجديدة من بينها وأكبرها مصفاة الزور المتوقع أن تبدأ عملياتها في 2020».. وأوضح تشاكرابورتي أن الطاقة التكريرية لمصفاة الزور، والتي تعمل بنظام التكسير، يتوقع أن تبلغ 615 ألف برميل يومياً.

وبحسب تقرير لشركة «غلوبل داتا»، فإن مؤسسة البترول الكويتية ستساهم بنحو 5 بالمائة في نمو قدرة وحدات تقطير الخام العالمية (CDU) من إجمالي مشاريع التقطير المُخطط لها والمعلن عنها كمشروعات جديدة حتى 2023.

ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن تتصدر «البترول الكويتية» إضافات وحدات التقطير العالمية من خلال بناء طاقة تقطير جديدة تبلغ 830 ألف برميل يومياً بحلول عام 2023 من بين المشاريع المُخطط لها والموافق عليها.

