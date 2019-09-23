مال وأعمال

استردت بورصة الكويت عافيتها في أولى أيام تداولاتها بارتفاعات ملحوظة على وقع الترقية اليوم لمؤشر ستاندرد آند بورز اليوم، حيث ارتفعت القيمة السوقية الرأسمالية بواقع 700 مليون دينار في القيمة السوقية الرأسمالية بالغة 32.849 مليار دينار بنهاية تداولات أمس مقابل 32.138 ملياراً بنهاية الجلسة السابقة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم البنوك بحوالي 600 مليون دينار لتستقر عند مستوى 19.399 مليار دينار مقابل 18.801 ملياراً بنهاية تداولات الجلسة السابقة، وقد ساهمت مكاسب البنوك بواقع 85.7 في المئة من إجمالي مكاسب السوق.

وتشهد بورصة الكويت اليوم دخول أموال الترقية الأخيرة للسوق في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة. ويرى محللون أن البورصة لن تشهد دخول أي سيولة أجنبية كبيرة أخرى إلا في مايو 2020، وذلك في حال استوفت البورصة شروط الترقية.

وأشاروا إلى أن هناك 22 شركة دخلت في مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة يوم الخميس الماضي، أبرزها: الوطني، بيتك، الدولي، بنك الخليج، زين، أجيليتي، استثمارات، كيبكو، بوبيان للبتروكيماويات، هيومن سوفت، ألافكو والمباني.

وكانت الكويت قد تم ترقيتها إلى سوق ناشئ من قبل «إم إس سي آي» الماضي، وهي الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد ترقيتها بمؤشري «فوتسي راسل»، و»ستاندرد آند بورز داو جونز». وقادت أسهم البنوك مؤشرات البورصة للصعود الجماعي، بنمو بلغت نسبته اليوم 2.23 بالمائة عند مستوى 5676.51 نقطة رابحاً 124 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.39 في المئة و2.91 في المئة على الترتيب.

واقترب المؤشر العام من تحقيق هدفه الثاني عند 5685 نقطة، كما تجاوز الأول حاجز الـ 6175 نقطة بعد إقفاله اليوم عند 6185.07 نقطة، بينما ما يزال الرئيسي يستهدف المستوى المئوي 4700 نقطة.

وتقلصت سيولة البورصة امس بنحو 40.1 في المئة لتصل إلى 53.43 مليون دينار مقابل 89.15 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 30.6 في المئة إلى 181.16 مليون سهم مقابل 261.1 مليون سهم.

