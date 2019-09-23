مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن عدد المناصب الشاغرة لوظيفة رئيس فريق في الدائرة القانونية في مؤسسة البترول هي وظيفة واحدة منذ ابريل 2008، لافتاً إلى أن الدائرة لم تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل هذه الوظيفة بحسب النظم المعمول بها للحاجة لشغل وظيفة شاغرة إلا اخيرا، حيث قامت المؤسسة بنشر بيان واحد بوظيفة مستشار قانوني أول والتي تعادل مستوى رئيس فريق في مؤسسة البترول الكويتية، وشركاتها التابعة وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو 2019.

وجاء رد الوزير على خلفية سؤال برلماني أشار إلى «افتقاد مؤسسة البترول للمناصب القيادية في القطاع القانوني على الرغم من وجود عدة ملاحظات من الجهات الرقابية وتوصيات من الوزراء السابقين للنفط، التي كانت تؤكد على ضرورة تسكين الوظائف القيادية والإشرافية التي ظلت لعدة سنوات شاغرة، حيث قامت الشؤون الإدارية بدور الدوائر القانونية لعدة سنوات ما أدى إلى تراكم القضايا والتجاوزات التي أدت إلى تفاقم الأزمات في القطاع النفطي بصفة عامة».

وقام الوزير الفاضل بإرفاق السيرة الذاتية للعاملين في الدائرة القانونية بمؤسسة البترول من الدرجة الـ15 وأعلى الحاصلين على ليسانس الحقوق، بالإضافة للسيرة الذاتية للعاملين في المؤسسة الحاصلين على مؤهل الحقوق، والذين شاركوا في مفاضلات بوظائف بمستوى رئيس فريق لدى الدوائر القانونية في الشركات النفطية التابعة، بالإضافة إلى نسخة من الهيكل التنظيمي للدائرة القانونية في مؤسسة البترول والمعتمد من الرئيس التنفيذي بتاريخ 4 أغسطس 2019.

