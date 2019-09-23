مال وأعمال

ينطلق اليوم (المؤتمر المصرفي العالمي صياغة المستقبل) الذي ينظمه بنك الكويت المركزي لاستشراف مستقبل الصناعة المصرفية والتحديات غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمتغيرات الاجتماعية والتقنية.

وسيجمع المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عددا من صناع القرار ومختصين في جوانب الصناعة المصرفية والمالية بهدف تقديم تصور شامل لمستقبل هذه الصناعة.

ويتضمن المؤتمر أربع جلسات سيشارك فيها خبراء ومختصون في جوانب الصناعة المصرفية والمالية لاستعراض اثر التطورات التقنية التي تتقدم بسرعة عالية ويتم تبنيها بذات الوتيرة والتغيرات التي تسببها ثورة التقنيات المالية في المشهد الاقتصادي.

وستعقد الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان (نظرة تأملية في الاقتصاد العالمي والمستجدات الاقتصادية وتحدياته) وستتناول التحديات الجيوسياسية والنزاعات التجارية وتقلبات اسعار النفط وصرف العملات واثار التقنيات المالية.

وتستضيف الجلسة كلا من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور احمد الخليفي ومحافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ورئيس مجلس ادارة بنك الخليج الكويتي عمر الغانم.

اما الجلسة الثانية بعنوان (اعادة تشكيل الخدمات المالية عبر التقنيات والابتكارات) ستسضيف محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك المنصوري ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد.

وستتطرق الجلسة الى اثر التطورات التقنية التي تتقدم بسرعة عالية ويتم تبنيها بذات الوتيرة والتغيرات التي تسببها ثورة التقنيات المالية في المشهد الاقتصادي وواقع الصناعة المصرفية وكيفية تجاوب الاطراف المعنية للتحديات والفرص التي تقدمها التقنيات المالية للصناعة المصرفية.

وستقام الجلسة الثالثة تحت عنوان (نماذج مصارف المستقبل.. نظرة الى الامام) وستستعرض جملة من المتغيرات التي طرأت على الصناعة المصرفية والية تطوير العمل مع معطيات المستقبل.

وسيشارك بهذه الجلسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر العمري ومحافظ بنك ماليزيا المركزي داتوك يونس والرئيس التنفيذي لقطاع تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبنك (اتش اس بي سي) مارتن تريكو والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض.

وستعرض الجلسة الرابعة التي ستقام تحت عنوان (الصناعة المالية على مفترق الطرق.. لمحة عن المستقبل) وجهات نظر متنوعة من منظور الجهاز المصرفي والهيئات الرقابية وغيرها من الاطراف المعنية وسيقدم المتحدثون صورة عن المرحلة القادمة من تطور الصناعة المصرفية.

وتستضيف الجلسة محافظ بنك البحرين المركزي راشد المعراج والرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبدالعزيز الغرير ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة (سيتي غروب) كاثرين مان.

وسينطلق على هامش المؤتمر معرض (التقنيات المالية) الذي يمثل فرصة لشركات التقنيات المالية الناشئة والعريقة للتواصل مع صناع السياسات والقيادات الحكومية والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية.

وسيشارك في المعرض عدد من الشركات المدرجة في البيئة الرقابية التجريبية إضافة إلى مشاركة نحو 26 من شركات التقنيات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وستطرح الشركات المشاركة في المعرض مختلف منتجاتها من التمويل الجماعي والذكاء الصناعي وقواعد سلسلة البيانات والصيرفة الرقمية والمدفوعات والمحافظ الرقمية ونماذج (أعرف عميلك الإلكترونية) والتأمين وإدارة العقارات.

وستعرض البنوك المحلية في المعرض مسيرتها نحو التحول الرقمي وخدماتها الحالية والمستقبلية كما ستعرض شركتي (زين) و(فيفا) مبادراتهما في مجال التقنيات المالية في المنطقة العربية.

