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«المركزي» احتفى باليوم الوطني السعودي


بأنوار المحبة يحتفي بنك الكويت المركزي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة.


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