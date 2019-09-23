مال وأعمال

نظم بنك الكويت الوطني المرحلة الثانية من برنامج تطوير القيادات التنفيذية تحت

عنوان «القيادة التحولية» وذلك بالتعاون مع كلية INSEAD لإدارة الأعمال وهي أحد أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم.

واستمر البرنامج على مدى يومين تناول فيه العديد من المحاور الهامة من بينها: فهم العالم المصرفي سريع التغير والمهارات اللازمة لإدارة التغيير، تطوير وتعزيز المهارات القيادية مع التركيز بشكل خاص على الوعي الذاتي، قيادة الفريق، إدارة التغيير وتنفيذ الاستراتيجية.

وناقش البرنامج مدى إدراك القادة للاختلافات بين الحلول التقنية والبدائل الأخرى للقضايا التنظيمية كما أجري البرنامج محاكاة لقياس قدرات و تفاعل المشاركين خلال أداء دورهم في قيادة التغيير الناجح داخل المؤسسات وكذلك تعزيز القدرات القيادية لديهم.

الجدير بالذكر أن برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية INSEAD لإدارة الأعمال عقد في شهر فبراير الماضي تحت عنوان «الصناعة المصرفية المتغيرة» وناقش خلاله التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية على صعيد التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني،: «إن برنامج القيادة التحولية الذي جاء بالتعاون مع مؤسسة عريقة مثل INSEAD يهدف إلى صقل وزيادة معرفة المشاركين بمفاتيح قيادة التغيير الناجح في المؤسسات بالإضافة إلى تحديد وتخطي العقبات التي تعترض عملية التغيير بمفهومها الواسع». وأشار العبلاني إلى أن الاستثمار في القيادات التنفيذية وتقديم التدريب المناسب لهم، وتطويرهم يعد من أهم الوسائل لضمان استمرار نجاحنا في المستقبل، حيث تشكل الثروة البشرية حجر الزاوية للتخطيط الفعال لاستمرارية الأعمال والركيزة الاساسية التي تستند إليها المجموعة. وأضاف أنه وتماشيا مع التزامنا بمواصلة تطوير الموظفين فإن الوطني يؤمن بأهمية التدريب والتطوير باعتبارهما من الاستثمارات الهامة والقيمة لما لهما من فوائد مشتركة لكل من الموظفين والبنك وخدمة العملاء.

وتعد كلية INSEAD واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم حيث يمتد نشاط الكلية البحثي والتعليمي في كل

من أوروبا (فرنسا)، وآسيا (سنغافورة)، والشرق الأوسط (أبوظبي- الإمارات).

