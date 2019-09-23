مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاقه «بطاقة المصاريف النثرية للشركات» والتى تعتبر الأولى من نوعها في الكويت لتنظيم مصروفات الشركات اليومية أو ما يعرف بالمصروفات النثرية والتى غالبا ما تكون مع بعض العاملين في الشركة بهدف تسيير الأمور اليومية والمعاملات التى تتطلبها احتياجات الشركة او المؤسسة الدائمة .

وقال المدير التنفيذي لإدارة مصرفية الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك زيد السعدون « مع تزايد الحركة اليومية للنقد وحاجة الشركات والمؤسسات إلى مبالغ نقدية تسير معاملاتهم اليومية فإن الحاجة تتزايد للنثريات النقدية التى تمكن مندوبي الشركات من إنهاء جميع المعاملات إلا انه تظل هناك مخاطر من ضياعها او تعرضها للسرقة او اية ممارسات غير قانونية من قبل المستخدم.

واضاف « من هنا جاءت فكرة بطاقة المصروفات النثرية للشركات والمؤسسات والتى تمنح الشركة الحق في منحها لأي من العاملين مع وضع مختلف الضوابط التى تنظم عملها مثل وضع حدود معينة للصرف الشهري مع إمكانيات أخرى عديدة الهدف منها تنظيم وضبط المصروفات النثرية.

واوضح السعدون ان هذه البطاقة متاحة لجميع عملاء البنك من الشركات حيث يمكن اصدارها لأي عدد من الموظفين وهو ما يمكن ان يساعد ايضا في تنظيم المصروفات حيث سيكون في امكانية الشركة الاطلاع بصورة مستمرة ودقيقة على مصروفاتها النثرية ووضع الخطط الخاصة بها خاصة وان متابعتها يمكن ان تتم الكترونياً، مضيفاً انه يمكن إصدار هذه البطاقة برسم إصدار 10 دنانير مع الرسوم السنوية وقيمتها ايضا 10 دنانير.

واختتم السعدون تصريحه بالتأكيد على ان بنك بوبيان حريص بصورة دائمة على منح عملاءه من الشركات المنتجات والخدمات التى تسهل معاملاتهم اليومية في ظل التزايد المستمر لهذه المعاملات مع الحرص الكامل على أعلى معايير الامن وسلامة المعلومات والبيانات وضبط كافة المعاملات المالية.

