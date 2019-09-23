مال وأعمال

احتفل البنك الأهلي الكويتي (ABK) باليوم الدولي للغة الإشارة والذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام، مؤكدا على التزامه بتقديم خدمات متميزة للعملاء ذوي الإعاقات السمعية في سبعة فروع في كافة أنحاء الكويت.

ويتم الاحتفال

باليوم الدولي للغة الإشارة على مستوى العالم بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية لغة الإشارة

وأهمية التواصل مع الأشخاص الذين لديهم عوائق سمعية. ووفقًا للاتحاد العالمي للصم ، يوجد حوالي 72 مليون شخص من الصم في جميع أنحاء العالم.

وفي خطوة لتحسين تواصله مع العملاء من ذوي الإعاقات السمعية، يعقد البنك الأهلي الكويتي دورات تدريبية في مجال لغة الإشارة بشكل منتظم لموظفي الفروع. وتركز الدورات على توفير التدريب المتخصص للموظفين المسؤولين عن مساعدة عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم المصرفية.

ويلتزم الأهلي بتشجيع وتقوية الشعور بالانتماء بين جميع الأفراد في المجتمع. ويقدم البنك حاليًا خدمات لغة الإشارة في الفرع الرئيسي وفي فروع الشعب والجابرية والقرين وجنوب الصباحية والفردوس والجهراء 1. وقد تم تزويد 23 من موظفي البنك في تلك الفروع بالتدريب المتخصص حتى يتمكنوا من مساعدة عملاء ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم المصرفية،

كما أن جميع الموظفين المدربين على استخدام لغة الإشارة يرتدون شارات لتبين للعملاء

أنهم يعرفون التواصل بلغة الإشارة.

