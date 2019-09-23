مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء السحب الأسبوعي على «حساب النجمة» و حملة «راتبك وفوقه كاش» وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وجاءت نتائج السحب على النحو التالي : سحب حساب النجمة الأسبوعي جائزة بقيمة 5,000 دينار كانت من نصيب عبدالله محمد منشد سبع، السحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة 1,000 دينار كانت من نصيب علي محمد أحمد علي

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 د.ك، وشهرية بقيمة 20,000 د.ك، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) د.ك ، بالإضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها على شهـــادة غينيس للأرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف (1,500,000 دينار).

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة، كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على جميع الجوائز التي يقدمها الحساب.

وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كل ما زاد المبلغ المحتفظ في الحساب زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 ديناراً توفر فرصة واحدة للفوز، فضلاً عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب و كذلك الحصول على جميع الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

