مال وأعمال

يجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثاني لهذا العام يوم الأربعاء المقبل، في إذاعة نبض الكويت FM 88.8 (برنامج ديوانية الياقوت والأنصاري)، وبحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتحديد الفائز بجائزة تصل قيمتها إلى 500,000 دينار كما أن 31 أكتوبر 2019 هو آخر يوم لفتح حساب الدانة وللإيداع فيه، للدخول في السحب ربع السنوي الرابع والأخير لهذا العام، الذي سيقام بتاريخ 16 يناير 2020، ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب، شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائياً إلى السحوبات الأسبوعية في غضون يومين.