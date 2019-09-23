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مال وأعمال

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الجزائر: نتخلى عن «التمويل غير التقليدي»


الجزائر- «كونا»: اعلن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي ان بلاده ستتخلى نهائيا عن التمويل غير التقليدي حفاظا على المالية العامة للدولة وحقوق الأجيال المقبلة.
وكانت الحكومة الجزائرية السابقة في عهد احمد اويحيى قد لجأت لتدابير لتوفير التمويل منها ما يعرف بـ «التمويل غير التقليدي» وذلك من خلال طباعة المزيد من النقود لتجنب اللجوء للديون الخارجية.
وقال بدوي في كلمة القاها في افتتاح ندوة وطنية «تقرر التخلي النهائي عن التمويل غير التقليدي» موضحا ان القرار جاء للمحافظة على المالية العامة للدولة ومؤسساتها وحقوق الاجيال القادمة.


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