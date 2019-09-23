مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد في إطار شراكته الإستراتيجية مع مؤسسة لوياك باستقبال مجموعة من متطوعي لوياك للتعريف بأنشطة المؤسسة ومبادراتها المختلفة وخاصة برنامج (التطوع سعادتي) وذلك عبر التفاعل المباشر مع مجموعة كبيرة من موظفي البنك في العديد من الفروع.

وتأتي هذه الزيارات، التي استمرت على مدى يومين في مجموعة من الفروع، في إطار حرص إدارة البنك الأهلي المتحد على تشجيع موظفيه على الانخراط في العمل المجتمعي والتطوعي وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع المؤسسات المتميزة في هذا المجال مثل لوياك.

وفي تعليقها على هذه الزيارات، أعربت السيدة سحر دشتي مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد عن اعتزاز البنك بشراكته الاستراتيجية مع مؤسسة لوياك، حيث قام البنك للعام الرابع على التوالي برعاية برنامج (التطوع سعادتي)، الذي أطلقته مؤسسة لوياك، بهدف الحصول على التكاتف والتعاون لمساعدة مختلف الأفراد المحتاجين، من خلال التطوع في مجموعة من الجهات ذات العلاقة بالخدمة المجتمعية، مثل: الجمعية الكويتية لرعاية الاطفال في المستشفى (كاتش)، ومعهد بردايس للتدريب الأهلي، وفريق عبير 2 التطوعي لذوي الإعاقة الذهنية، والنادي الكويتي للمعاقين، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وغيرها من المؤسسات، حيث تركزت الأنشطة في الأساس على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتعليم مهارات الإسعافات الأولية.

وأضافت دشتي أن هذه الزيارات جزء من أوجه التعاون فيما بين البنك الأهلي المتحد ومؤسسة لوياك لتشجيع موظفينا على ممارسة العمل التطوعي واستشعار أثره الإيجابي على المجتمع وعلى المتطوعين أيضا الذين يجدون سعادة حقيقية في العطاء، وهذه الزيارات تعكس أيضا حرصنا على نشر الثقافة المصرفية

حيث تعتبر فرصة جيدة كذلك للشباب من منتسبي لوياك للتعرف على طبيعة العمل المصرفي مما يعد تجربة ثرية لجميع الأطراف.

