مال وأعمال

أشار تقرير بنك الكويت الوطني الى ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت أن الاقتصاد العالمي يخاطر بالدخول في مرحلة جديدة ومستمرة من النمو المنخفض إذا ظلت الحكومات مترددة في كيفية التعامل مع الضغوط التي تتعرض لها مؤخراً. وأضافت المنظمة إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت النمو العالمي لأدنى مستوياته في عشر سنوات بما أدى إلى خفض توقعات النمو إلى مستويات متدنية.

وصرحت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المنظمة أن النظام العالمي القائم على تجارة دولية منظمة قد انتهى، ونحن في عهد جديد من العلاقات التجارية الأقل يقينا والأكثر ثنائية. وعدلت المنظمة من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لتصبح 2.4% هذا العام و2.0% في العام القادم، مقابل توقعات المنظمة في مايو بان يصل معدل النمو إلى 2.8% و2.3 % على التوالي.

كما توقعت أن تعاني الصين أيضا، إذ من المتوقع أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.1 % في العام 2019 و5.7% في العام 2020، وهي التقديرات التي خفضتها المنظمة من 6.2% و6.0% في توقعاتها السابقة.

ومن جهة أخرى، تتوقع المنظمة أنه في ظل اقتراب موعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، من المتوقع ان تسجل بريطانيا نمواً بنسبة 1% في العام 2019 و0.9% في العام 2020، وقد اشترطت المنظمة أن يتحقق ذلك النمو فقط في حال حدوث انفصال سلس عن الاتحاد الأوروبي مع فترة انتقالية، وهو ما اعتبرته أمر غير مؤكد بعد. أما إذا قررت بريطانيا الانفصال دون اتفاق، فسوف تتراجع توقعات نمو الاقتصاد إلى 2% لعامي 2020-2021.

ولن تنجو منطقة اليورو من التداعيات السلبية إذا انفصلت المملكة المتحدة دون اتفاق، وستشهد انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال 2020-2021، فيما يعزى إلى حد كبير إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في المنطقة. وبالنظر إلى الوضع من منظور أوسع نطاقاً فقد توقعت المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في العام الحالي مقابل 3.6 % في العام الماضي قبل ان يبلغ المعدل المتوقع البالغ 3.0% في العام 2020.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.75-2%. وكان ذلك التخفيض الثاني من نوعه خلال العام 2019 متوقعاً بصفة عامة من قبل الأسواق، إلا انه لم ينجح في دفع الدولار الأمريكي نحو الانخفاض. وتأتي تلك الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع وإطلاق برنامج التيسير الكمي.

وسيطر على بيان الاحتياطي الفيدرالي نفس النبرة التي تبناها في بيان السياسة النقدية الصادر عنه في يوليو الماضي والذي أشار إلى تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية في ظل تذرع البنك بأن خفض أسعار الفائدة يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد الأمريكي نظراً لحالة «عدم اليقين» المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.

وعلى الرغم من معاناة الاقتصاد من بعض نقاط الضعف وتراجع معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة، إلا أن نمو الانفاق الاستهلاكي مازال مستمراً بما أدى إلى ارتفاع مبيعات التجزئة واستقرار سوق العمل. وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، إلا إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا تزال أعلى بكثير مقارنة بدول أخرى، حيث تصل إلى معدلات سلبية في أجزاء من أوروبا واليابان.

اضطراب معدلات الريبو

اضطربت الأسواق على مدار عدة أيام بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث ارتفعت معدلات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على التدخل. وبلغت تكاليف الاقتراض في سوق إعادة الشراء إلى ما يقارب 10% مقابل 2% قبل أسبوع فقط بما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ مليارات الدولارات في النظام المالي. حيث بدأ البنك المركزي في البداية بضخ 53 مليار دولار نقداً في النظام المالي ثم أعلن لاحقاً عن عمليتين مماثلتين.

وتكشف تلك الخطوة عن نقص السيولة، وان كان ذلك مبرراً، حيث أرجع باول ذلك النقص في السيولة إلى حاجة الشركات إلى المزيد من النقد لتسديد الضرائب وكذلك المستثمرين لشراء السندات الحكومية. وأضاف في وقت لاحق أن تلك القضايا ليس من شأنها ترك أثر واسع النطاق على الاقتصاد، مؤكداً قيام البنك بدوره بشكل مناسب.

