مال وأعمال

في الأسبوع الماضي، سجلت أسعار النفط أكبر قفزة خلال تداولات يوم واحد وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له منشأة نفط سعودية والذي عطل حوالي 6% من الإمدادات العالمية. حيث فقدت شركة أرامكو السعودية المنتجة للطاقة حوالي 5.7 ملايين برميل يومياً من إنتاجها بعد أن تعرضت أكبر منشأة نفطية على مستوى العالم لضربات جوية بطائرات مسيرة. ورفع ذلك الهجوم مستوى المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية ما دفع بأصول الملاذ الآمن للارتفاع. حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت أكثر من 20% وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر عند مستوى 71.95 دولاراً، ثم ارتد مرة أخرى إلى مستوى 64.28 المسجل اليوم. وتشير تلك الحركة إلى هشاشة سوق النفط العالمي - ذلك السوق المعقد الذي يوفر 100 مليون برميل يومياً للمستهلكين في كافة أنحاء العالم- . واستعاد مصنع أرامكو منذ ذلك الحين طاقة إنتاجية بلغت 2 مليون برميل من الكميات المفقودة، وصرح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن الإنتاج سيصل إلى 11 مليون برميل بنهاية سبتمبر.

