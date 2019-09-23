مال وأعمال

كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 1.7 مليون سائح زاروا السلطنة في النصف الأول من 2019، حيث شكّل عدد السياح المواطنين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الى السلطنة 597.009 سائحاً خلال هذه الفترة متصدرين قائمة أفضل خمس أسواق سياحية تستقطبها السلطنة، الأمر الذي يجسد جهود وزارة السياحة في سلطنة عُمان في نشر الوعي حول أهم العروض السياحية في السلطنة والترويج لها كوجهة سياحية رئيسية .

كما واستقطبت السلطنة 204,848 مسافراً من الهند، و 102,325 زائراً من ألمانيا، و 88,787 زائراً من المملكة المتحدة، و 47,393 زائراً من الصين. وتم تسجيل زيادة إجمالية قدرها 25.8 في المائة في عدد الزوار الوافدين في يونيو 2019 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزار خلال شهر يونيو من العام الجاري 119,000 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي عدد من المواقع السياحية البارزة في سلطنة عمان وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46 في المائة مقارنةً بـ 109,000 زائر خلال نفس الفترة من عام 2018. وفي ضوء الارتفاع الملحوظ في أعداد الزوار، تركز وزارة السياحة في سلطنة عُمان حالياً على تنشيط مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تجذب السياح بما فيها، سياحة المغامرات والسياحة الثقافية والسياحة العائلية وسياحة رجال الأعمال والشركات. كما وتعمل على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة من عُمان وإليها، وتنويع العروض السياحية لتشمل قطاعات الترفيه والسفر والفنادق في ضوء الارتفاع الكبير في عدد ممثلي الشركات السياحية.

وصرح سالم بن عدي المعمري، مدير عام الترويج السياحي في «وزارة السياحة في سلطنة عُمان»: إن الارتفاع الكبير في أعداد السياح خلال النصف الأول من عام 2019، ما هو إلا نتيجة جهودنا المستمرة والتي تشمل الحملات والمبادرات والبرامج المصممة للارتقاء بالقطاع السياحي في السلطنة وجذب الاستثمارات لتعزيز القطاع. وفي إطار استراتيجية عُمان للسياحة التي تهدف إلى استقبال 11 مليون سائح بحلول عام 2040. واستقبلت الموانئ في السلطنة 298 سفينة سياحية خلال الموسم 2018-2019، مقارنة بـ 192 سفينة خلال الموسم 2017-2018، في حين استقبل ميناء السلطان قابوس 147 سفينة سياحية، وميناء خصب وميناء صلالة 72 و 79 على التوالي. وبلغ إجمالي عدد الزوار الذين قدموا على متن سفن بحرية إلى السلطنة في الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري، 189,000 سائح.كان من بينهم 68,980 سائحاً ألمانياً و 21,949 بريطانياً و16,277 إيطالياً و 10,342 إسبانياً و8,301 أميركي. وبلغت نسبة السياح القادمين من بلدان أوقيانوسيا حوالي 91.1 في المائة في يونيو 2019م ، وقد شكل الأستراليون 72.6 في المئة من العدد الإجمالي في ذات الفترة.

