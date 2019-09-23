مال وأعمال

ذكر تقرير ساكسو بنك انه بعد أسبوع حافل بالأحداث الدراماتيكية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوياتها قبل أن تتراجع جراء استمرار مخاوف النمو والطلب. وارتفعت أسعار الذهب ضمن نطاق هو الأضيق منذ شهرين بالرغم من تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتخفيض الثاني لأسعار الفائدة الأمريكية في هذه الدورة، وتراجع أسعار الدولار. واستقطب المستوى المنخفض للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين قدراً كبيراً من الاهتمام في السوق التي تأمل تحقيق انفراج عند استئناف المفاوضات رفيعة المستوى الشهر المقبل.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبرت أن الحرب التجارية التي مضى من عمرها عام، هي السبب الرئيسي لخفض توقعات النمو العالمي مرة أخرى في عامي 2019 و2020. وأشارت المنظمة إلى تراجع زخم النمو العالمي نحو أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية، مع زيادة تأثر السياسات الحمائية بمستويات الثقة والاستثمارات. وانخفضت أسعار المعادن الصناعية إلى أدنى مستوياتها بعد أن قلّصت الصين - وهي أكبر مستهلك للمعادن في العالم - تكاليف الاقتراض للحد من مخاوف السيولة.

وبالرغم من تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفع مؤشر بلومبرغ للسلع الرئيسية - والذي يقيس أداء سلّة من السلع الأساسية في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة - بشكل كبير للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع. وأدت هذه المخاوف الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والذهب لتعويض الخسائر المذكورة بين المعادن الصناعية وبعض العقود الزراعية الآجلة.

وعادت أسعار النفط المتقلبة أصلاً للارتفاع بشكل كبير - وربما مؤقت - هذا الأسبوع جراء الهجمات التي تعرّضت لها منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة لإنتاج النفط في خريص وبقيق، وأدت إلى تخفيض مؤقت لحجم العرض العالمي بنسبة 5%. ولعدة أيام، أدت حالة عدم اليقين إلى إحداث تقلبات شديدة في الأسعار قبل أن يسارع المسؤولون السعوديون لتهدئة الأسواق والتأكيد على عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة في أسرع وقت ممكن.

وبعد مرور أسبوع، حذّرت تقارير سوق النفط من مخاطر الوفرة المفرطة للعرض نتيجة النمو الضعيف للطلب، ليكون ارتفاع الأسعار مؤلماً لكنه أخف وطأة بالنظر إلى حجم النفط المتأثر.

ولا يشكل ارتفاع أسعار النفط مع التباطؤ الاقتصادي الذي يؤدي إلى تراجع نمو الطلب مزيجاً جيداً. وقد يمثل ذلك السبب الرئيسي وراء التراجع السريع لارتفاع أسعار النفط الخام. وينبغي أن تبقى الأسعار مدعومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ضوء مخاطر العرض الناجمة عن التصعيد الجيوسياسي، والضعف السعودي الواضح فيما يتعلق بحماية أصولها. وقد تم استبعاد خطر الوقوع في نقص حاد بالإمدادات، حيث تستفيد المملكة من مخزوناتها المحلية التي تقدر بـ 180 مليون برميل (المصدر: مؤسسة «جودي» لتغطية أي انخفاض قصير المدى في الإنتاج.

وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يستغرق زوال تأثيرات المخاطر الجيوسياسية، والمقدّرة بأعلى من 60 دولار لبرميل خام برنت، وقتاً طويلاً. وبناء عليه، نشك بأن يرتفع نطاق خام برنت الذي استمر حول 60 دولار للبرميل طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إلى 65 دولار للبرميل.

ونجح الذهب في الحفاظ على مكانته ضمن نطاق تداول هو الأضيق منذ ثمانية أسابيع. وفيما أثارت هجمات أرامكو السعودية انطلاقة قوية للأسبوع، تسبّب تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية بارتفاع الأسعار ومن ثم انخفاضها بقيمة 28 دولار. واغتنم المتداولون إعلان تخفيض أسعار الفائدة للمسارعة إلى التخلي عن مراكزهم عندما اتضحت ملامحه كتخفيض حاد في أسعار الفائدة، وذلك نظراً لتردد أعضاء اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة الملتزمين بإجراء تخفيض دوري في أسعار الفائدة.

وتتجلى الصورة العامة للدروس المستفادة خلال الأسبوع في أن مستوى الدعم عند 1485 دولار للأونصة ما زال ثابتاً، مع محدودية الاتجاه التصاعدي في الوقت الحالي فوق 1510 دولار للأونصة. ونظراً لتوجهات التصحيح الجارية الآن منذ الشهر الماضي، يبدو المستثمرون أكثر قلقاً من خسارة امتداد تصاعدي محتمل في الأسعار قياساً بالتصحيح الإضافي لبضع نقاط مئوية.

وفي ظل تردّد اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة بشأن التزامها بتجديد خطوات التيسير الكمّي، نشعر أن الأمر لا يرتبط بالتساؤل عما إذا كان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، مجبراً على تنفيذ سياسة تيسير حقيقية، وإنما عن توقيت هذه الخطوة. وقد خضعت آلية الإقراض قصير الأجل لضغوطات كبيرة خلال الأسبوع الماضي؛ وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، أُجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التدخل في عمليات ضخّ السيولة.

