مال وأعمال

استند ارتفاع أسعار الذهب في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس إلى انهيار عائدات السندات العالمية. ومنذ ذلك الحين، انتعشت العائدات على مدى عشر سنوات من مستواها المنخفض عند 1.43% لتصل إلى مستواها الحالي عند 1.78%. وعلى الرغم من تلاشي هذا الدعم، نشهد الآن ظهور مخاطر جيوسياسية، بينما يظهر الدولار علامات وصوله المحتمل إلى الذروة.

ومازلنا على توقعاتنا الإيجابية بشأن الذهب، وأننا لم نصل بعد إلى أدنى مستويات النمو الاقتصادي العالمي. ومن المرجّح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار فائدته، فيما تثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مخاطر الركود. ويتوقع أن تبقى عوائد السندات الاسمية والحقيقية منخفضة، وقد تتحول إلى السلبية في بعض الأماكن مما يزيل تكلفة الفرصة المرتبطة بحيازة أصول من غير فوائد أو غير مرتبطة بالكوبونات.

