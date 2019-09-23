مال وأعمال

تشهد بورصة الكويت اليوم الاثنين دخول أموال الترقية الأخيرة للسوق في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة.

وقال المُحلل المالي لسوق المال، محمد مانع العجمي لـ «مباشر»، إن البورصة شهدت يوم الخميس الماضي دخول بعض السيولة الأجنبية والتي تُعد أموال إعادة موازنة «فوتسي راسل» الدورية.

وسوف تنضم بورصة الكويت رسمياً إلى مؤشر ستاندرد آند بورز اعتباراً من اليوم الاثنين؛ بحسب أسعار إغلاق جلسة الخميس الماضي.

من جانبه، قال المُحلل المالي لسوق المال، أحمد جاسم «، إن البورصة الكويتية لن تشهد دخول أي سيولة أجنبية كبيرة أخرى إلا في مايو 2020، وذلك في حال استوفت البورصة شروط الترقية في نوفمبر 2019.

وأعلنت هيئة أسواق المال ، عن قيامها بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة باستكمال العديد من الإجراءات لتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد للمستثمرين الأجانب.

وأضافت الهيئة أن السعي لتطبيق هاتين الآليتين بحيث يكون ذلك تماشياً مع الشروط التي وضعتها «إم إس سي آي» لإتمام ترقية الكويت إلى تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشراتها.

وأشار القمر إلى أن هناك 22 شركة دخلت في مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة يوم الخميس الماضي، أبرزها: الوطني، بيتك، «KIB»، بنك الخليج، زين، أجيليتي، استثمارات، كيبكو، بوبيان للبتروكيماويات، هيومن سوفت، ألافكو والمباني.

وقالت مصادر إن حجم المبالغ التي ستتدفق الى السوق ستكون جيدة ولن تكون كبيرة مثلما حدث في ترقية فوتسي او الترقية المتوقعة على مؤشر MSCI، مؤكدة انه لم يفصح عن الأوزان أو القيم المالية التي ستتدفق إلى البورصة

وكانت الكويت قد تمت ترقيتها إلى سوق ناشئ من قبل «إم إس سي آي» في يونيو الماضي، وهي الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد ترقيتها بمؤشري «فوتسي راسل»، و«ستاندرد آند بورز داو جونز».

وشهدت بورصة الكويت صباح امس الأحد، ارتفاعاً جماعياً بمؤشراتها الرئيسة الثلاثة، حيث صعد المؤشر العام 0.67 في المئة وارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.48 في المئة و0.77 في المئة على الترتيب.

