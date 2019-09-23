مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها أنفقت 13.1 مليون دينار على دعم المواد التموينية والإنشائية في أغسطس الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الإحصائية الأخيرة للفترة المذكورة أظهرت أن هذا المبلغ تم صرفه على دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية. وأفادت بأن اجمالي ما تم انفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية اضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 6.9 ملايين دينار، مبينة انها اكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

وأضافت ان ما تم انفاقه على دعم حليب ومغذيات الاطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 865 الف دينار انفقت على 21 صنفا من تلك المواد، في حين ان دعم المواد الانشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 6.1 ملايين دينار. يذكر ان عدد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق آخر احصائيات وزارة التجارة بلغ مليونين و102 ألف و153 فردا من مستفيدي البطاقة التموينية في حين بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 234 الفا و153 بطاقة.

