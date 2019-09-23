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مال وأعمال

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«أو. تي. سي»: تداول 31.5 مليون سهم بـ 215.6 ألف دينار


شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ (أو.تي. سي) خلال جلسات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي ارتفاعا في قيمة التداولات بتداول 31?5 مليون سهم بقيمة 215?6 ألف دينار كويتي (نحو 733 ألف دولار) تمت عبر 37 صفقة.
وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها امس إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء ايجابيا إذ بلغ حجم التداولات 719?3 ألف سهم بقيمة 43?3 ألف دينار (نحو 147?2 ألف دولار) تمت عبر 24 صفقة.
وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء ايجابيا خلال الأسبوع إذ بلغت التداولات نحو 30?8 مليون سهم بقيمة تبلغ نحو 172?2 ألف دينار (نحو 585?4 ألف دولار) تمت عبر 13 صفقة.


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