قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخراً بإجراء المراجعة الدورية لتصنيفات بنك وربة الائتمانية والتصنيفات الأخرى المتعلقة بذلك، حيث ثبتت الوكالة تصنيفات البنك مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب بيان البنك للبورصة ، صنفت «موديز» ودائع بنك وربة عند (Baa1 / P-2)، وأبقت على التقييم الائتماني الأساسي عند (ba3)، وتصنيف مخاطر الطرف المقابل عند (Baa1 / P-2).
كما ثبتت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند الفئة (Baa2)، وهذا التصنيف قائم على التقييم الائتماني الأساس (ba3) ويتضمن 4 نقاط من الرفع نتيجة الدعم الحكومي، حيث تفترض الوكالة أن حكومة الكويت (مصنفة Aa2) مستعدة لتقديم الدعم عند الضرورة.