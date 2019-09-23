مال وأعمال

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخراً بإجراء المراجعة الدورية لتصنيفات بنك وربة الائتمانية والتصنيفات الأخرى المتعلقة بذلك، حيث ثبتت الوكالة تصنيفات البنك مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بيان البنك للبورصة ، صنفت «موديز» ودائع بنك وربة عند (Baa1 / P-2)، وأبقت على التقييم الائتماني الأساسي عند (ba3)، وتصنيف مخاطر الطرف المقابل عند (Baa1 / P-2).

كما ثبتت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند الفئة (Baa2)، وهذا التصنيف قائم على التقييم الائتماني الأساس (ba3) ويتضمن 4 نقاط من الرفع نتيجة الدعم الحكومي، حيث تفترض الوكالة أن حكومة الكويت (مصنفة Aa2) مستعدة لتقديم الدعم عند الضرورة.

