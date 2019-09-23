مال وأعمال

أعلنت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» عن طرح أول صندوق متداول للاستثمار في العقار المحلي (ريت) باسم «صندوق بيتك كابيتال ريت» برأسمال ثابت يصل إلى 100 مليون دينار، ضمن جهود الشركة لتنويع فرص الاستثمار أمام عملائها، وتقديم أدوات جديدة تساهم في تحقيق عوائد مجدية، والاستفادة من تطورات الأسواق محليا وإقليميا، مع تعزيز مكانة الشركة كأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذى في «بيتك كابيتال» عبد العزيز ناصر المرزوق إن الصندوق الجديد يهدف لتحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في قطاعات العقار في دولة الكويت، يهدف أن يحقق الاستثمار في الصندوق عوائد نقدية يستفيد منها المساهمون على شكل توزيعات شهرية، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم في وقت لاحق بصفتها مديرا للصندوق إدراج وحداته في بورصة الكويت ما يعد ميزة وقيمة مضافة للمستثمرين من شأنها رفع درجة سيولة الاستثمار، وإتاحة خيار جيد للدخول والتخارج وبحسب ظروف السوق. مشيدا في ذلك بدور هيئة أسواق المال وبورصة الكويت التي تبنت وساندت ولادة هذا المنتج.

وأوضح المرزوق: «يستثمر الصندوق بشكل أساس في أصول عقارية مدرة للدخل في مختلف مناطق ومحافظات دولة الكويت، كما يسعى الصندوق إلى تنويع القطاعات العقارية لأصوله لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي وغيرها من القطاعات المسموح قانونا الاستثمار فيها، مع الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الصندوق سيتمتع بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة بيت التمويل الكويتي «بيتك» في سوق العقار المحلي.

