مال وأعمال

في تعاون بين مارمور مينا انتليجنس «مارمور»، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي «المركز»، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، صدرت مؤخراً دراسة بعنوان «التقنيات المالية: مستقبل قطاع الخدمات المالية». وأقامت المؤسسة ندوة امس جرى خلالها استعراض أبرز النقاط التي توصلت إليها هذه الدراسة. واستهل إم أر راغو، نائب الرئيس التنفيذي، الأبحاث المنشورة، في «المركز» والمدير العام لشركة «مارمور»، كلمته خلال الندوة بعرض الموقف الراهن لقطاع التكنولوجيا المالية وتطوره ونموه. ونوّه بالأخص إلى بعض المقاييس مثل حجم انتشار الهواتف الذكية، والتركيبة السكانية التي تغلب عليها شريحة الشباب، وانتشار استخدام شبكة الإنترنت، علاوة على التوسع والنشاط الذي تشهده منظومة هذا القطاع. وقال بأن التقنيات المالية غيرت إلى حد بعيد من الأساليب التي تدير بها المصارف عملياتها اليومية، مبيناً بعض الأسباب والأمثلة حول ذلك.

