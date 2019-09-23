مال وأعمال

أعلنت مجموعة إنوفست عن تعيين طلال الملا رئيساً لإدارة الاستثمار. وقد التحق طلال الملا بإنوفست مع خبرة تسعة عشر عامًا في القطاع المصرفي، والتي ترتكز معظمها في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية. وسيتولى السيد الملا إدارة استثمارات إنوفست، مع التركيز بشكل خاص على تحقيق أهداف المجموعة الاستثمارية في قطاع التعليم والرعاية الصحية والصناعة. وقال ياسر الجار، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست، «يسرنا أن نرحب بطلال رئيساً لإدارة الاستثمار، فهو يجلب إلى فريق الإدارة خبرة واسعة ونتوقع أن نرى له تأثير كبير ومساهمة نوعية وفاعلة في قيادة فريق الاستثمار».

كما أضاف الجار «يأتي تعيين طلال في الوقت الذي نقوم فيه بتوطيد وتوسيع نطاق وأصول استثماراتنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا؛ نحن على ثقة بأنه سيكون لطلال الملا دور أساسي في وضع الاستثمارات الإستراتيجية على خارطة التنفيذ. من جانبه، قال طلال الملا « تمتلك إنوفست كادراً بشرياً نشطاً وطموحاً، ويسرني أن أتولى مهمة قيادة الاستراتيجية الاستثمارية للشركة مع هذا الكادر وتحقيق النمو المستهدف للمرحلة المقبلة وذلك باقتناص الفرص المجدية وتنويع المحفظة الاستثمارية والتركيز على إنشاء منصات جديدة نحو التنمية المستدامة التي ستنقلنا بإذن الله تعالى إلى نتائج أفضل».

