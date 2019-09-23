علم ومعرفة

في «حابي» أحدث روايات طالب الرفاعي الصادرة عن «ذات السلاسل» تطرق المؤلف إلى فكرة جريئة قلما تم التطرق إليها في مدونة السرد العربي والخليجي عموماً، تتعلق بقضية التحول من الأنوثة إلى الذكورة، لمعالجة خلل جيني.

يعتبر تحول النوع من القضايا الإشكالية في المجتمع العربي المحافظ عمومًا، والذي قد يرتبط باضطراب نفسي ومجرد رغبة شخصية، أو بخلل في الجينات.

وكثيرًا ما تصبح مثل هذه العمليات الحدث الأبرز في وسائل الإعلام، خصوصًا إذا كانت تحولًا من الذكورة إلى الأنوثة، كما فعل شاب مصري يدعى «سيد» عام 1988 وقد أجرى جراحة كي يصبح فتاة تدعى «سالي»، وأصبح آنذاك حديث الساعة والأزهر ووصل الأمر إلى النيابة العامة، وربما يعتبر أول عملية تحول معلنة في المجتمعات العربية.

لكن الرفاعي في روايته فرض قدرًا من الرقابة الذاتية على نصه في منظور المعالجة، حيث تجنب أن يكون الأمر منبعه رغبة ذاتية واضطراب نفسي، كما استبعد فرضية تحول الرجل إلى امرأة، في ظل قيم مجتمعات ذكورية، واختار أسهل فرضية وهي التحول المرتبط بالخلل الجيني، والذي سينقل المريض من خانة الأنوثة إلى خانة الذكورة المتماشية مع طبيعة المجتمع نفسه.

أي أنه اختار حالة قد تكون مقبولة اجتماعيًا ـ نسبيًا ـ وتحظى بتأييد الفتاوى الدينية التي كرر الإشارة إليها في أكثر من موضع:

«قاطعته أمي بنبرة منزعجة. تناولت ورقة كانت بجانبها، أشارت بها:

إذا كنت تتكلم عن الدين، فلك أن تعلم، هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، جميع هؤلاء أفتوا بجواز عمليات التصحيح الجنسي». (ص147)

أي أن، الصراع المؤسس لحبكة الرواية يتعلق بآليات مقاومة المجتمع، حتى في أمر يقره الشرع، ويثبته العلم بأن الصبية «ريان» التي مازالت في المرحلة الثانوية لا تملك رحمًا، ولا يمكن لها أن تنجب.

هي إذن تملك الحق ـ علميًا ودينيًاـ في القيام بعملية تصحيح، وتبلورت لديها تلك الإرادة، لكن ثمة جبهة معارضة تتمثل في أخواتها البنات: عائشة، مريم، شمة، نورة، وثريا ـ بدرجات متفاوتة ـ ثم الأب، وكذلك العمة.

كأن الصورة الاجتماعية المزيفة ـ حتى وإن خالفت رأي الشرع، ونتائج الفحوصات ـ ذات سطوة هائلة على الفرد، وعلى الأسرة، وليس من السهل التحرر منها.

لذلك وقفت أختها نورة ضدها ودار بينهما هذا الحوار:

ـ «إذا أصررت على التحول، فمن الأفضل ألا تبقي في الكويت»

استغربتْ جملتها. أضافت:

ـ «سافري وعيشي في الخارج» (ص115)

هكذا يتلخص صراع الرواية كلها في كفاح إرادة ريان لاكتساب الهوية الأقرب إلى طبيعتها الجينية، في مواجهة الرفض العائلي، ومحاولة إثنائها عن تنفيذ ذلك، وتهديدها بالحرمان من الإرث، أو دفعها للهجرة بعيدًا عن وطنها، حتى لا تجلب الفضيحة للعائلة.

لم تعدم الفتاة بالطبع من تساندها خصوصًا صديقتها «جوي» نصف الكويتية، نصف الأمريكية، التي تتفهم حالتها، وكذلك الأم التي طالما حلمت بإنجاب ولد، واتهمها الأب بمطاردة هذا الحلم. بالتوازي مع هذا الصراع الاجتماعي واختبار مقولات عامة، ثمة صراع آخر تخوضه «ريان» يتعلق بإحساسها بذاتها، وجيناتها التي تشكلت على هذا النحو نتيجة زواج الأقارب، ورحلتها مع الفحوصات والمستشفيات والجراحات التجميلية والتعويضية، وسعيها إلى رفع معدلات هرمون التستوسترون الذكري.

خلال هذا الصراع الذاتي، كثيرًا ما مرت «ريان» بلحظات إحباط، وارتباك في الإحساس بهويتها، واستعادة لتلك اللحظات التي عاشتها كفتاة في مجتمع النساء، وحواراتها مع الأطباء.

كانت ريان متقبلة للعقاب الجماعي بنفيها خارج الأسرة، وحرمانها من الإرث، بل وحتى السفر للدراسة في الخارج، وربما قبول قرار الهجرة.

وقدم السارد الصراعين بالتوازي، وانعكاسهما على شخصية «ريان»، اعتمادًا على الضمير الأول: ضمير المتكلم، رغم أن النص خطيًا انقسم إلى نص السارد، ونص آخر تكتبه «ريان» نفسها في صيغة يوميات. لكن لكون نص ريان جاء أقرب إلى شذرات عرضية بسيطة، وبنفس ضمير السارد، لا يبدو أن هذا التكنيك أضاف شيئًا مهمًا للبناء الروائي، ولو تم كتابة نص ريان ضمن الحكي العادي وبالبنط نفسه، لن يشعر المتلقي بأي تغير يذكر.

كما إن وجود خمس شقيقات، وإن أفاد في الإحالة إلى رغبة كامنة في إنجاب ولد، والتباهي الاجتماعي بكثرة النسل، لكنه على الصعيد الروائي مثل عبئًا، ولم يكن ثمة توظيف مناسب لجميع الشقيقات، وربما كان من الأفضل اقتصارهن على ثلاث.

كذلك اختار الكاتب عنوانًا للرواية ورد على لسان جوي صديقة «ريان» والتي شبهتها بأنها مثل «حابي» إله النيل عند قدماء المصريين والذي كان يُجسد بملامح تجمع بين الذكورة والأنوثة.

ثمة ثلاث ملاحظات حول تلك الرمزية: أولها أن امتزاج الذكورة والأنوثة في «حابي» كانت تعبيرًا عن سخاء الفيضان، واكتمال الخصوبة، ولا علاقة لذلك بمأزق «ريان». وثانيها أن تلك الميزة عرضية في التصور الخاص عن «حابي»، وتكررت مع آلهة أخرى مثل «آتوم» الأشهر بتلك الصفة. وثالثها أن الاستعارة لا تمت بصلة لبيئة النص، وإن اجتهد السارد في تبريرها والإلحاح عليها.

على أية حال يحسب للنص جرأة موضوعه، والجهد التوثيقي المبذول في رصد الحالة، وما يتعلق بها من فحوصات وإجراءات طبية، ومحاولة التوغل داخل صراعها النفسي. لكن كان ثمة حاجة إلى التكثيف والتلميح، وعدم الضغط على المعاني ذاتها مرارًا وتكرارًا، حتى لو اقتضى الأمر حذف ثلث الرواية التي تقع في قرابة ثلثمائة صفحة.

كما يحسب له ـ أخيراً ـ سلاسة البناء البصري، الذي يجعل الرواية صالحة لفيلم سينمائي.

