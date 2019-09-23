علم ومعرفة

قرابة ستين أديباً من مختلف الاتجاهات الإبداعية، جمعهم وأعدهم للنشر المؤلف جابر مطر الفضلي في كتاب قيّم أصدرته مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بعنوان «أدباء من أمتي».

وراعى المؤلف في كتابه التنويع الجغرافي بين أقطار الوطن العربي الواحد لينتقي أديباُ بارزاً من كل قطر كانت له بصمته العميقة والراسخة في عالم الإبداع. وقد قال عنهم رئيس مجلس إدارة المكتبة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في تصديره للكتاب: «من اليمن والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت في جزيرة العرب، إلى سورية ولبنان وفلسطين في بلاد الشام، إلى تونس والجزائر والمغرب في المغرب العربي، إلى بلاد الرافدين وكنانة العرب. هم جميعاً من فرسان الكلمة المبدعة التي وإن تنوعت تجلياتها بين شعر ورواية وقصة قصيرة ومسرح ونقد ومقال وتحقيق وتاريخ. وقد تآزر في بناء هذه التراجم وفرة من التفاصيل الدقيقة الموحية التي تكشف خفايا شخصية العَلَم، وتبرز أدواته التي مكنته من تحقيق أحلامه».

بينما يقول معد الكتاب جابر مطر الفضلي في مقدمته بأن:»هذا الكتاب جاء توثيقاً لسيرة أدباء من أمتنا العربية وتوثيقاً للتاريخ الأدبي العربي المعاصر ومبرزاً للدور الذي لعبه النخبة من الأدباء والشعراء والروائيين والكتّاب العرب المعاصرين، فهو بمثابة إحياء لمآثرهم كي تصل رسالتهم النبيلة لشباب اليوم».

تتبع معد الكتاب خط سير الأدباء منذ طفولتهم معتمداً على مراجع علمية وبحث دقيق ومتقن بحيث غطى كل مراحل حياة الأديب الذي ورد اسمه في الكتاب. وانتهج خطين في عمله، الأول هو المنهج الرقمي التوثيقي بالتواريخ والأحداث التي مرت في حياة الأديب ودراسته ومؤلفاته وحياته التي عاشها في ربوع الأدب، بينما جاء الخط الثاني بأسلوب سردي محبب وكأنه يروي حكاية مشوقة بحيث يشعر القارئ بأنه أمام عمل متكامل ما بين توثيق وسرد.

كما توغل معد الكتاب في أعماق الشخصية الأدبية إذ لم يكتف بذكر تفاصيل علمية عن حياته، بل قام بما يشبه التحليل النقدي المبسط للاتجاهات الفكرية والأدبية لهذا الأديب. وبذلك يكون الكتاب شافياً ووافياً لكل سيرة من السير التي جاء ذكرها في الكتاب إذ بإمكان الباحث أو الدارس أن يجد ضالته كاملة في هذا الكتاب.

