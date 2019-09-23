علم ومعرفة

بمناسبة ذكرى مرور مئة عام على ثورة 1919، في مصر، يصدر مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط، في دورته المقبلة، كتاب «مدخل إلى الثورات العربية فى السينما»، من إعداد الناقد السينمائي عماد النويري.

يتضمن الكتاب ثلاثة أبواب تلقي الضوء على أهم الثورات العربية، وتاريخها بداية من الثورة العربية الكبرى عام 1916 وحتى ثورات الربيع العربي، ويوضح كيف انعكست هذه الثورات على السينما العربية وغيرها، مع الإشارة إلى أهم الأفلام العربية والأجنبية التي تعرضت لهذه الثورات.

كما تتضمن الدورة الخامسة والثلاثين للمهرجان العديد من الأنشطة المختلفة، من بينها إقامة معرض تشكيلي في مركز الإبداع بالإسكندرية، والاحتفال بمرور نصف قرن على جماعة السينما الجديدة، إضافة إلى الاحتفالية الرئيسة بمناسبة مئة عام على ثورة 1919.

وكان المهرجان الذي يترأسه الناقد الأمير أباظة أهدى الدورة المقبلة إلى الفنانة نبيلة عبيد.

يذكر أن الناقد عماد النويري له العديد من الإصدرات السينمائية، منها «سينمائيات»، و«نور الشريف الفنان والإنسان»، و«السينما في الكويت»، و«السينما في دول مجلس التعاون الخليجي»، و«صورة القدس في السينما».

