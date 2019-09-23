loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ماليزيا منعت فيلماً لجينفر لوبيز


حظرت ماليزيا عرض فيلم (هاسلرز) للنجمة جينفر لوبيز الذي تعتمد أحداثه على قصة حقيقية عن مجموعة من فتيات التعري قمن بتخدير زبائن مهمين وسلب أموالهم. واتهم نقاد فنيون الحكومة الماليزية بأنها تمارس دور الوصي على الشعب بسبب موقفها المتحفظ تجاه الأفلام التي تسمح بعرضها في البلاد. وحذف مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا في أغسطس مشاهد مثيرة من فيلم (روكتمان) الذي يحكي قصة المغني البريطاني الشهير، إلتون جون. وأعلنت شركة سكوير بوكس بكتشرز، الموزع المحلي للفيلم في ماليزيا، على مواقع للتواصل الاجتماعي حظر السلطات لعرض الفيلم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة