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أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب د. بدر الدويش ان فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الليالي المسرحية الكوميدية ستنطلق يوم غد الثلاثاء وتتواصل في الفترة من 24 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر بمشاركة متميزة من الفرق المسرحية الأهلية والفرق الخاصة.

وأشار بدر الدويش إلى أن المهرجان سيشهد في حفل الافتتاح اقامة معرض عن مسيرة الفنان الراحل ماجد سلطان الذي يعتبر احد رموز الفن الجميل، بالاضافة الى تكريم النجم عبدالعزيز المسلم تقديراً لمشواره وبصمته الفنية المتميزة.

كما اشار الدويش الى ان المهرجان سيشهد عرض «4» أعمال مسرحية تمثل الفرق المسرحية الاهلية والخاصة، وعبر نتاجات تمثل نهجا مسرحياً كوميدياً عامراً بالالتزام، ومشبعاً بالاكتشافات على صعيد الشكل والمضمون.

من جانبه ثمن مدير المهرجان عبدالكريم الهاجري تفاعل الفرق المسرحية الاهلية والخاصة، وأيضاً الدعم الذي يقدمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب من أجل انجاح هذا المهرجان وترسيخ مكانته كواحد من المواعيد المسرحية المهمة.

وشدد الهاجري على أن للمهرجان فلسفته من تقديم نتاجات كوميدية عالية الجودة تختلف شكلاً ومضموناً عما هو سائد من العروض المسرحية.

وقال الهاجري ان العرض الأول وفي اليوم الثاني، الذي سيعقب حفل الافتتاح سيكون لمسرحية «عضة» لفرقة المسرح الكويتي اعداد حبيبة العبدالله واخراج عبدالله التركماني، وستتواصل العروض، بحيث سيقدم كل عرض مرتين، مشيراً إلى ان كل فرقة مشاركة، وحسب اللوائح المالية للمجلس ستحظى بدعم مالي قدره «7 آلاف» دينار كويتي.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د. بدر الدويش:

بأن مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية يمثل منصة لاكتشاف المواهب الكوميدية الجديدة، وفرصة حقيقية للجمهور لمشاهدة نماذج مسرحية عالية الجودة وبمشاركة اجيال المسرح في الكويت.

وفي ختام المؤتمر الصحافي الذي اقيم في مقر المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، قال مدير المهرجان عبدالكريم الهاجري ان الدعوة مفتوحة للجمهور العزيز لمتابعة عروض المهرجان، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، على صالة مسرح كيفان اعتبارا من الثامنة مساءً.

ويضم المهرجان مسرحيات «الدائرة السادسة وقابل للانفجار وسقط سهواً» التي يشارك بها عدد بارز من نجوم الكوميديا.

