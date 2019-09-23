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«إت» احتفظ بصدارة إيرادات السينما الأميركية


احتفظ فيلم الرعب «إت: الفصل الثاني» (إت: تشابتر تو) بصدارة إيرادات السينما الاميركية للأسبوع الثاني، محققاً 40.7 مليون دولار. واحتل فيلم الجريمة والدراما الجديد «المحتالات» (هستلرز) المركز الثاني بإيرادات بلغت 33.2 مليون دولار.
وتراجع فيلم الإثارة والحركة «سقوط ملاك» (أنجيل هاز فولن) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.4 ملايين دولار. كما تراجع الفيلم الكوميدي «أولاد طيبون» (جود بويز) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلاً 4.3 ملايين دولار. وتراجع أيضاً فيلم الرسوم المتحركة «الأسد الملك 2019» (لايون كينغ 2019) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3.6 ملايين دولار.


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