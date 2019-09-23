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يكرم مهرجان الليالي المسرحية الكوميدية النجم الفنان عبدالعزيز المسلم، وذلك في حفل الافتتاح يوم غد الثلاثاء، على صالة مسرح كيفان.

والحديث عن الفنان عبدالعزيز المسلم، يعني الحديث عن مسيرة مشبعة بالقفزات.. والبصمات.. والانجازات.. التي راحت ترسخه وتعمده، كواحد من أبرز نجوم جيله. ومرحلته الفنية الجديدة.

وعبر مسيرة الكوميديا والمسرح الكوميدي في الكويت كانت هنالك قائمة من النجوم والاسماء، ولعل اخر الراحلين هو صانع الفرح، الفنان عبدالحسين عبدالرضا.

ولا مجال هنا لأن يحل فنان اخر.. او يعوض غيابه، لاننا امام حالة من الخصوصية لكل فنان، ومن تلك النوعية، التي راحت تشتغل وترسخ بصمتها، يأتي اسم النجم عبدالعزيز المسلم، الذي قرن جملة تجاربه، بخط انساني.. عميق.. وبقضايا اجتماعية، تستخدم الكوميديا كمنصة مقرونة بالالتزام.. والرصانة.. والوعي باهداف الفن.. والمسرح.

واليوم، حين يتم تكريم عبدالعزيز المسلم، فانما يتم ذلك، لقيمته.. ومكانته.. وايضاً بصمته الكوميدية الخاصة، التي لا يطرحها كبديل.. وانما كخصوصية ونهج..

وما أحوجنا ونحن نكرم هذا النجم، ان نتوقف بالتحليل والتأمل لمسيرته.. ونتاجاته.. وخصوصية الأعمال التي يقدمها، على صعيد المسرح أو الدراما التلفزيونية، والتي تمثل جوانب أساسية من قيمة هذا المبدع.. الرصين.

وعلى المحبة نلتقي،،

