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أعلن المطرب عمرو دياب، عن تصالحه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد خلاف نشب بينهما منذ 4 سنوات.

ونشر «الهضبة» بيانا صحفيا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيه: «برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ، تم التصالح بين الميجا ستار عمرو دياب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بحضور الأستاذ محمد حلمي، المستشار الإعلامي نيابة عن الأستاذ سالم الهندي، مدير شركة روتانا، والأستاذ عماد دياب، والأستاذ أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض نيابة عن الميجا ستار عمرو دياب».

يشار إلى أن الخلاف بين عمرو دياب وروتانا يعود إلى عام 2015، حيث إنه أصدر بيانا في تلك الفترة أكد أن الشركة لم تلتزم بتعاقداتها معه، وذلك بعد أن أقامت روتانا دعوى قضائية ضده، مطالبة بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد بسبب إخلاله بالتزاماته الواردة بالعقد.

وقال عمرو في البيان الذي صدر حينها: «نشر المكتب الإعلامى لإدارة التسويق بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خبرا مفاده أن شركة روتانا أقامت دعوى قضائية ضد الفنان عمرو دياب، مطالبة بإلزامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد بسبب إخلاله بالتزاماته الواردة بالعقد».

وتابع: «وذلك القول عار تماما من الصحة، حيث لم يعلن النجم عمرو دياب بالدعوى المذكورة، هذا وقد لزم التنويه أن النجم عمرو دياب لم يخل بالتزاماته الواردة بالعقد المذكور مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وهي عادته، لكن على العكس من ذلك فإن شركة روتانا هي التي أخلت بالتزاماتها الواردة في ذلك العقد».

وأضاف: «وبناء على ذلك تم إرسال خطاب من مكتب الفنان النجم عمرو دياب إلى شركة روتانا ورد فيه: أننا قد أنجزنا الألبوم الثاني بتمويل ذاتي، ولم يتم الرد على ذلك الخطاب من جانب شركة روتانا، الأمر الذي حدا بالنجم الفنان عمرو دياب إلى توجيه إنذار إلى شركة روتانا».

