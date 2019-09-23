عربيات ودوليات

حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته في عملية لم يُصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة. وأعلنت سلطات منطقة «الرين العليا» في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم مدخل المسجد الكبير السبت. وأضافت «لم يصب أحد» باستثناء السائق، معلنة أن «التحقيق جار». وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة. وتابعت «سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن»، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني «مشاكل نفسية».

