loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مسلح حاول اقتحام مسجد بسيارته في فرنسا


حاول رجل اقتحام المسجد الكبير في كولمار في شرق فرنسا عمدا بسيارته في عملية لم يُصب فيها أحد سواه، بحسب ما أعلنت مصادر متطابقة. وأعلنت سلطات منطقة «الرين العليا» في مقاطعة الألزاس أنّ رجلا حاول بسيارته أن يقتحم مدخل المسجد الكبير السبت. وأضافت «لم يصب أحد» باستثناء السائق، معلنة أن «التحقيق جار». وصرّحت المدعية العامة في كولمار كاترين سوريتا مينار أن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى حيث سيخضع لجراحة. وتابعت «سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن»، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني «مشاكل نفسية».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة