عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الأسبوع الماضي انطلق من أراض إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك «عملا حربيا» لكن الرياض تسعى في الوقت الراهن لحل سلمي. مشيرا إلى إن لدى المملكة «خيارات عدة للرد على الهجوم». في حين أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد أنه ليس على قناعة بأن الجمهورية الإسلامية بإمكانها تفادي اندلاع حرب جديدة ضدها في المنطقة مشيرا الى ان ايران لم تقبل بنتائج اي تحقيق اممي في الهجوم.

وفي حديث لقناة «العربية» قال الجبير إن «الهجوم على أرامكو غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات» موضحا أن سرعة التعامل مع الحرائق في معملي أرامكو مصدر فخر للسعودية. وكشف الجبير أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو، وتابع «إدارة ترامب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات».

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن «إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني» في إشارة الى مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران آية الله الخميني.

ولفت الجبير إلى أنه «إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب».وقال الوزير السعودي «لا أحد يريد الحرب، وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير» وأضاف «لدينا تواصل قوي ومستمر وتنسيق في كل المجالات مع واشنطن بشأن إيران» وتوقع الجبير من الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما مع النظام الإيراني. الى ذلك نقلت شبكة «سي ان ان» الاميركية عن الجبير قوله إنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي «ارامكو» انطلق من أراض إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملا حربيا. وقال الجبير «نحمل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية». وأضاف «لكن شن هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف...سيعتبر هذا عملا حربيا» وأضاف «لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريدون حل ذلك سلميا ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية».

في المقابل كرر وزير الخارجية الإيراني، نفي بلاده لأي علاقة لها بالهجمات على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو وذلك خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس» CBS الأميركية.

وأكد ظريف أنه ليس على قناعة بأن الجمهورية الإسلامية بإمكانها تفادي اندلاع حرب جديدة ضدها في المنطقة. وقال «ليست لدي قناعة بأننا نستطيع أن نتجنب الحرب، لكنني مقتنع بأننا لسنا من سيبدأ الحرب. وأنا على قناعة بأنه مهما كان من سيبدأ الحرب فإنه ليس من سينهيها». وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يقصد بهذا الكلام أن الحرب إذا بدأت لن تكون محدودة النطاق. واعلن الوزير الايراني «عدم قبول نتائج أي تحقيق تجريه الأمم المتحدة»، لأنه لم يتم إعلامهم بذلك، ولا على أي أساس يقوم التحقيق. ووصف ظريف موقف الولايات المتحدة بـ»الاستعراض» واصفاً دعوة الرئيس الأميركي للنظام الإيراني لإبرام صفقة جديدة وشاملة بـ«غير المقبولة».

