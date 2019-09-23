عربيات ودوليات

جددت الأحزاب والقوى السياسية المصرية دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية في مواجهة المؤامرات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد، وشنت القوى السياسية على مختلف أطيافها الفكرية هجوما حادا على الجماعات الممولة أجنبيا التي تثير البلبلة بين المواطنين متهمة جماعة «الإخوان المسلمين» بتنفيذ أجندة خارجية «هدفها إعادة نشر الفوضى كما حدث في السنوات الماضية انتقاما من الشعب المصري الذي أطاح بهم من سدة الحكم». وشن د. حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، هجوما حادا على جماعة «الإخوان» المصنفة في مصر «تنظيما إرهابيا» واشار إلى «أنها جماعة لا تريد أي خير لمصر وتريد إسقاط الدولة بشتى الطرق عن طريق نشر الأكاذيب والاشاعات المغرضة». وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن جماعة «الإخوان» تستغل كامل الإمكانيات والقنوات المتاحة «في محاولة نشر الاشاعات الفترة الأخيرة لزعزعة استقرار الوطن وثقة الشعب المصري في الرئيس السيسي والجيش الوطني، ومؤسسات الدولة المتماسكة والقوية» محذرا من أن «هناك قوى خارجية لها أجندات تريد أن تعبث بأمن مصر واستقرارها وتخريب المنطقة».

وقال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه «لابد من اتخاذ إجراءات مشددة خلال الأيام الجارية، لغلق جميع الصفحات المحرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته أكد حزب التجمع اليساري أنه «سبق وأشار إلى موقف الحزب الرافض للدعوات المجهولة والمشبوهة لما أسموه (بالثورة) في 20 سبتمبر 2019». محذرا من دعوات تستهدف الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة»والتمهيد لنشر الفوضى بالمجتمع في سبيل إسقاط الدولة الوطنية». وأشار إلى «التأكيد على رفض تلك الدعوات بعد خروج البعض للتظاهر في عدة مواقع استجابة لهذه الدعوات» وتابع» نؤكد على أن خطر هذه الدعوات تتمثل في استغلالها للصعوبات التي تواجهها الفئات والطبقات الشعبية والوسطى، ومعاناتها في تدبير أوضاعها المعيشية، وغضبها من الآثار التي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وغياب الأمل في تغيير هذه السياسات وأثارها وأعبائها في الأفق القريب، فضلاً عن إضعاف الحياة السياسية وتعميق صعوبات العمل الحزبي في ظل إدارة سياسية وإعلامية ضيقة الأفق تكاد تعلن موت السياسة وتغييب التعددية الإعلامية والحزبية» وشدد حزب «التجمع «على مواقفه المنحازة لوحدة وسلامة الدولة الوطنية وجيش مصر الوطني في مواجهة قوى الثورة المضادة المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بالداخل والخارج.

وقال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب «حماة الوطن» إن كل المحاولات عبر منصات السوشيال ميديا «والتي تستخدم فيها كافة أشكال ضرب الثقة والحرب النفسية للمصريين ومحاولات التشكيك في قياداتهم أصبحت والعدم سواء بعد رفض المصريين لكلامهم وأكاذيبهم عبر المواقع المختلفة». فيما أكد النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب «الحرية» أنه «رغم الدعوات المكثفة لسيناريوهات الخراب والتدمير، إلا أنه يثق بأن الشعب المصري لن يستجيب ويدرك مدى ما يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الوطن» وشدد على ضرورة تنفيذ رؤى السيسي في مواجهة الإرهاب و«التصدي بكل قوة وحسم لجميع الأكاذيب والاشاعات».

