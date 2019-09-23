عربيات ودوليات

انطلقت أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في نسخته السادسة، بمشاركة نحو 100 شخصية من أبرز الصحافيين والإعلاميين، وكبار المسؤولين في قطاع الصحافة والإعلام بالوطن العربي.. يذكر أن ملتقى قادة الإعلام العربي يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالكويت، والذي يعقد مبادراته الإعلامية على مدار 17 عاما بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

ويولي الملتقى خلال دورته الحالية اهتماما خاصا بالقضايا والمجريات التي تطرأ على الساحة لمناقشتها أمام أكبر حشد من قادة الإعلام بالوطن العربي، للخروج بتوصيات يتم العمل عليها من قبل المؤسسات الإعلامية العربية. وقد هيمن مفهوم « الاخبار الكاذبة» وسبل التعامل معها والتصدي لانتشارها على نقاشات الاعلاميين العرب.

من جانبه، أكد السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن ملتقى الإعلام العربي في دورته السادسة يشكل فرصة للقاء بين مجموعة من الإعلاميين في المنطقة العربية لتبادل الآراء ومناقشة التطورات التي يشهدها المجال الإعلامي في العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص وأضاف أن الملتقى يناقش كيفية مواجهة التحديات واستغلال الفرص والعمل على أن يلعب الإعلام دورا ايجابيا في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المجتمعات العربية وأوضح أن الملتقى فرصة لإبداء الآراء حول القضايا الإعلامية دون التقيد بجدول أعمال محدد في إطار من العصف الذهني.

