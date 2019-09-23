عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: كشفت مصادر عراقية امس بأن معسكراً تابعاً للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، غربي العراق، تعرض إلى قصف من طائرة مجهولة.

وقال المصدر نقلا عن مصادر في الحشد الشعبي قولها إن «طائرة مجهولة قصفت ليل السبت «الأحد» معسكر مطار المرصنات في محافظة الأنبار» مبيناً أن «الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات إرادة النصر التي شارك فيها الحشد الشعبي».

وأعلن قائد عمليات «الحشد الشعبي» العراقي في غرب محافظة الأنبار، قاسم مصلح، تعرض مطار المرصنات في المحافظة لضربة جوية مجهولة المصدر.

الجدير بالذكر أن عدد من مقرات الحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة، أحدهما كانت إسرائيلية أدت إلى إلحاق أضرار مادية ووقوع خسائر بشرية، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات هذه العمليات.

على صعيد متصل دانت جامعة الدول العربية امس «بأشد العبارات» الحادث الارهابي بمدينة كربلاء الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من القتلى والمصابين. واكدت الجامعة العربية في بيان ان العراق بذل تضحيات هائلة من اجل دحر التنظيمات الارهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه مضيفة أن تنظيم «داعش» يعاني «الهزيمة ويمارس تكتيكات اليأس».واعربت عن تضامنها مع العراق حكومة وشعبا في مواجهة اجرام عصابات الارهاب والتطرف مؤكدة ان العراق يسير على الطريق الصحيح من اجل استعادة الأمن والاستقرار.

